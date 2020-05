Minder omzet voor pc-maker HP door leveringsproblemen

Computer- en printerfabrikant HP heeft in de drie maanden tot eind april minder omzet geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. De Amerikaanse onderneming kampte onder meer met problemen in de leveringsketen als gevolg van de coronacrisis.

De omzet in de meetperiode viel met 12,5 miljard dollar 11 procent lager ten opzichte van een jaar geleden. Bij de pc-tak van de onderneming daalden de opbrengsten met 7 procent tot 8,3 miljard dollar. De problemen met de leveringen werden deels gecompenseerd door een grotere vraag naar pc’s, omdat meer mensen vanuit huis werken.

HP was tot voor kort een overnameprooi voor branchegenoot Xerox dat ruim 30 miljard dollar voor HP wilde neertellen. Xerox staakte eind maart zijn jacht op het bedrijf, onder meer vanwege de onzekere situatie die de coronapandemie veroorzaakt.