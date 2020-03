Minder omzet uit mobiele telefonie door sterke concurrentie

De omzet die telecombedrijven halen uit mobiele diensten is vorig jaar opnieuw gedaald. Dat becijferde marktonderzoeker Telecompaper, die de sterke concurrentie als belangrijkste reden aanwijst. Alleen T-Mobile zag de omzet volgens de marktvorsers toenemen. Dat kwam niet alleen door de overname van Tele2, maar ook omdat T-Mobile meer klanten aan zich wist te binden.

De omzet uit mobiele telefonie daalde vorig jaar met 4,2 procent tot 3,7 miljard euro. De daling was verhoudingsgewijs groter dan in 2018 toen nog sprake was van een afname met 3,7 procent.

KPN blijft marktleider met een aandeel van haast 40 procent van de totale omzet. Wel zag het bedrijf klanten verdwijnen, onder meer door de beslissing om te stoppen met zijn budgetmerk Telfort. Vodafone is nog altijd de nummer twee met iets meer dan 30 procent van de omzet, maar T-Mobile hijgt na de overname van Tele 2 bij Vodafone in de nek.

Waar de omzet daalde, neemt het aantal mobiele aansluitingen juist toe. Vorig jaar kwamen er 317.000 bij, waardoor het totaal in Nederland op 20,7 miljoen mobiele aansluitingen staat. Die groei kwam volledig voor rekening van abonnementen. Ruim vier op de vijf mobiele aansluitingen is nu een abonnement. Drie jaar geleden was dat nog iets meer dan 70 procent.

Voor dit jaar voorziet Telecompaper opnieuw iets meer aansluitingen, maar minder omzet. Wel zal de omzetdaling minder groot zijn nu effecten als maximale Europese beltarieven uitgewerkt zijn.