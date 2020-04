Minder Nederlandse patentaanvragen in 2019

Het aantal patentaanvragen vanuit Nederland vorig jaar staat op 4011, meldt de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO). Ons land eindigt daarmee op de laatste plek in de top 10 van landen met de meeste patentaanvragen. Van de landen in dat rijtje, nam alleen het aantal Nederlandse en Duitse patentaanvragen af in 2019.

China haalde in 2019 voor het eerst de Verenigde Staten in met het aantal patentaanvragen in een jaar. Het octrooicentrum registreerde vorig jaar Chinese 59.000 patentaanvragen, zo’n duizend meer als het aantal patentaanvragen vanuit de VS. Sinds 1978 kwamen elk jaar het meeste patentaanvragen uit de VS. Dat China de Amerikanen nu naar de kroon steekt, onderstreept volgens WIPO-chef Francis Gurry dat het Oosten in toenemende mate toonaangevend is op het gebied van innovatie. Meer dan de helft van alle patentaanvragen kwam uit Azië.

China wordt gevolgd door de VS en Japan. Het Europese land met de meeste aanvragen is Duitsland, dat op plaats 4 staat met 19.350 aanvragen. Nederland staat op plek 10 achter respectievelijk Zuid-Korea, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Zweden.

De meeste patentaanvragen werden ingediend voor uitvindingen met betrekking tot computertechnologie. Daarop volgden digitale communicatie en de bouw van elektronica. Van alle bedrijven kwamen de meeste patentaanvragen van de Chinese techreus Huawei, gevolgd door het Japanse Mitsubishi, Samsung uit Zuid-Korea en het Amerikaanse Qualcomm.