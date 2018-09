Minder Nederlanders hebben virtueel geld

Nederlanders hebben het eventjes gehad met virtueel geld. Ongeveer 480.000 landgenoten bezitten momenteel nog cryptomunten, 100.000 minder dan in januari. Het is wel nog drie keer zo veel als in augustus 2017.

Volgens onderzoeksbureau Kantar TNS komt dat door de dalende koersen. Toen de bitcoin en andere munten vorig jaar in korte tijd veel meer waard werden, trok dat beleggers aan. In het begin van dit jaar waren alle munten samen 800 miljard dollar waard, nu is dat bijna 200 miljard dollar. „Dat werkte ontnuchterend”, aldus Kantar TNS.

Sommige beleggers incasseren de winsten die ze hebben gemaakt, anderen proberen hun verlies zo klein mogelijk te houden, en er zijn ook mensen die niet geloven dat virtueel geld een toekomst heeft. De schade valt over het algemeen wel mee, omdat de meeste Nederlandse beleggers minder dan 1000 euro hebben ingelegd.

De bitcoin is de populairste virtuele munt in Nederland, maar het marktaandeel is kleiner geworden. De ripple en de gulden zijn ook geliefd.