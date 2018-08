’Minder mkb’ers vragen om hulp’

Het aantal midden- en kleinbedrijven met financiële problemen is in het tweede kwartaal van dit jaar afgenomen. Volgens het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) profiteren met name ondernemers in de horeca en de detailhandel van de positieve economische ontwikkelingen. Zelfstandigen in de zorgsector doen het in doorsnee wat minder.

Volgens het IMK is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers in het tweede kwartaal 8 procent gedaald vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het instituut registreert met de zogeheten IMK-Index het aantal ondernemers dat in nood verkeert. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet of een uitkering.

In de zorg steeg het aantal bijstandsaanvragen met 17 procent. Met name de markt voor coaches lijkt verzadigd, meent IMK. Veel coaches hebben moeite zich te onderscheiden. Daarbovenop is er sprake van een flinke groei, wat het voor de beroepsgroep niet eenvoudiger maakt.