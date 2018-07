Minder mensen hebben betalingsproblemen

Opnieuw is het aantal mensen met een betalingsachterstand afgenomen. Uit de halfjaarlijkse kredietbarometer van Bureau Krediet Registratie (BKR) blijkt dat 6,4 procent van de geregistreerde kredietnemers betaalproblemen heeft. Dat komt neer op 674.000 consumenten van de in totaal 10,6 miljoen geregistreerden bij het BKR.

De daling in het tweede kwartaal betekende het zevende kwartaal op rij dat het aantal mensen met een betalingsachterstand terugliep. Volgens het BKR is het aandeel ‘wanbetalers’ bijna terug tot op het niveau van 2010, toen consumenten de effecten van de economische crisis duidelijk in hun portemonnee begonnen te voelen. Begin 2018 stonden nog 687.000 consumenten te boek als probleemgeval

BKR-directeur Peter van den Bosch noemt de „voortdurende afname” een belangrijke graadmeter dat het steeds beter gaat met de economie. Als de economische vooruitzichten positief blijven, verwacht hij de komende tijd een verdere teruggang van het aantal mensen met betalingsproblemen op hun krediet.

Consumenten van 31 tot en met 40 jaar hadden relatief het vaakst een betalingsachterstand op hun krediet. In die leeftijdscategorie kampte één op de tien met betaalproblemen. Bijna 1,7 miljoen consumenten tussen 31 tot en met 40 jaar hadden begin juli een kredietregistratie bij het BKR.