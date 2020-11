Minder make-upverkopen voor Estée Lauder in coronatijd

Cosmeticamaker Estée Lauder heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar de omzet zien dalen. Door het thuiswerken als gevolg van de coronapandemie en een gebrek aan sociale bijeenkomsten werd er veel minder make-up verkocht. De gestegen verkoop van huidverzorgingsproducten kon dat niet goedmaken. Ook over het lopende kwartaal is Estée Lauder niet erg positief.

Ook de terugval in vliegreizen zat het cosmeticaconcern dwars. Veel make-up, luchtjes en verzorgingsproducten worden normaal gesproken ook bij tax-freewinkels gekocht.

De omzet van Estée Lauder bedroeg in de maanden juli, augustus en september 3,5 miljard dollar, een terugval van 9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst kwam uit op 525 miljoen dollar, 12 procent lager dan de 598 miljoen dollar van een jaar eerder. De cijfers waren wel minder slecht dan beleggers en analisten op Wall Street hadden gevreesd.

Ook voor het huidige kwartaal rekent het bedrijf nog op een lagere omzet. Daarbij verwijst Estée Lauder naar risico’s als ander aankoopgedrag van consumenten, dreigende faillissementen van winkeliers en mogelijke problemen in de leveringsketens door de coronacrisis.