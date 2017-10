Minder huizen wisselden van eigenaar

Het aantal woningen dat in september van eigenaar wisselde is bijna 2 procent lager uitgevallen dan dezelfde maand een jaar eerder. Uit cijfers van het Kadaster blijkt dat er vorige maand 20.632 huizen zijn verkocht.

Vooral appartementen werden minder verhandeld. Hier werd op jaarbasis een daling met 7,5 procent gemeten. De verkoop van vrijstaande woningen trok het hardst aan. Hier werd een plus gemeld van 5,1 procent.

In Drenthe trok de huizenverkoop op jaarbasis het sterkst aan. Utrecht zag de grootste daling in transacties ten opzichte van september 2016. Het aantal executieveilingen daalde in de periode met 14 procent naar 43.

Ook ten opzichte van augustus werden in totaal overigens minder woningen verkocht. Op maandbasis was sprake van een min van 0,7 procent.