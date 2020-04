Minder huizen verkocht door coronacrisis

Sinds half maart zijn er minder woningen verkocht. Tegelijkertijd zijn er ook minder woningen op de markt gekomen, waardoor de huizenmarkt wel nog altijd overspannen blijft, merkt makelaarsvereniging NVM op. Van een daling van de huizenprijzen is dan ook geen sprake.

De makelaarsvereniging vindt dat de huizenmarkt ondanks de sociale onthouding nog redelijk doorloopt. De effecten van de coronacrisis op de langere termijn vindt de NVM dan ook moeilijk te voorspellen. „De woningmarkt is een vertrouwensmarkt. En wanneer deze situatie langer duurt, dan zal dat effect gaan hebben. Maar vergeet niet dat de markt al lange tijd heel krap is. De vraag is niet opeens helemaal verdwenen”, aldus Lana Gerssen van de NVM.

Makelaars hebben hun werkwijze ook aangepast, merkt NVM-voorzitter Onno Hoes op. Vaak wordt er eerst een virtuele bezichtiging gedaan en pas als mensen echt geïnteresseerd zijn, een echte bezichtiging.