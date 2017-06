Minder goederenoverslag in Nederlandse havens

De goederenoverslag in de Nederlandse havens is afgelopen jaar met 1 procent afgenomen. Dat was de eerste daling sinds de crisis in 2009, becijferde het CBS. In 2015 was er nog een recordoverslag.

In totaal werd er vorig jaar 398 miljoen ton goederen aangevoerd, 2 procent minder dan een jaar eerder. De afvoer van goederen was daarentegen 1,5 procent hoger dan in 2015 en kwam uit op 190 miljoen ton.

De verminderde aanvoer komt deels door de sluiting van een aantal kolencentrales. Ook de aanvoer van aardolie en andere natte bulkgoederen liep terug. De aanvoer van containers nam juist met 3,5 procent toe.

De aanvoer van containers stijgt verder door in de Rotterdamse haven, waar de meeste containers Nederland binnenkomen. In het eerste kwartaal groeide de containeraanvoer daar met 9 procent. Sinds twee containerterminals op de Tweede Maasvlakte in 2015 in gebruik zijn genomen, stijgt het aantal aangevoerde containers in Rotterdam sterk.