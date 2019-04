„Minder geld naar start-ups door brexit”

De politieke impasse rond de brexit zit start-ups dwars. Geldschieters zijn wegens de onzekerheid terughoudender met investeringen. Daardoor ging er in het eerste kwartaal van dit jaar een kwart minder durfkapitaal naar beginnende bedrijven dan in de voorgaande drie maanden, schrijft accountants- en adviesbureau KPMG.

In totaal ging er wereldwijd in de eerste drie maanden 53 miljard dollar naar start-ups, tegenover 71 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2018. Het aantal deals nam in dezelfde periode af van 3901 tot 2657. Met name in Europa daalde het aantal investeringen sterk.

Naast brexitperikelen drukt ook pessimisme over de Chinese economie op de investeringslust. Daarnaast zijn de handelsconflicten tussen de Verenigde Staten en onder meer China slecht voor het sentiment, stelt KPMG.

De investeringen die wel doorgang vinden, worden volgens KPMG steeds vaker gedaan in opkomende economieën in bijvoorbeeld Latijns-Amerika. Daarnaast doen digitale banken goede zaken, zoals het Duitse N26 dat onlangs 300 miljoen dollar ophaalde.