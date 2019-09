Minder fruit gegeten door verhoging btw

Nederlanders zijn minder vers fruit gaan eten sinds het lage btw-tarief is verhoogd. Met name in de lagere inkomensgroepen is het effect groot. Dat stelt brancheorganisatie GroentenFruit Huis op basis van een onderzoek. Supermarkten verkochten minder fruit en nauwelijks meer verse groenten in de eerste zes maanden van dit jaar.

Bijna een vijfde van de consumenten (18 procent) zegt minder fruit te kopen. 14 procent koopt minder groenten. Gemiddeld eten Nederlanders ongeveer 57 procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groenten en fruit. Vooral de lagere inkomens eten veel minder groente en fruit dan aanbevolen wordt.

GroentenFruit Huis doet met een aantal maatschappelijke organisaties als de Hartstichting, het Diabetesfonds, belangenorganisaties en kennisinstellingen een beroep om de overheid om de btw op groenten en fruit weer te verlagen.