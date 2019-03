Minder fraude met bankpas, meer phishing

De totale schade door fraude in het betalingsverkeer is vorig jaar licht gedaald, met 2 procent. Dat komt vooral doordat er minder fraude is gepleegd met betaalpassen, automatische incasso’s en overschrijvingsformulieren. De schade door phishing is echter fors toegenomen, zo blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland, de branchevereniging voor het betalingsverkeer.

De schade door phishing is bijna verviervoudigd van dik 1 miljoen euro in 2017 naar bijna 4 miljoen euro vorig jaar. Fraudeurs benaderen slachtoffers vaker via nieuwe media, zoals WhatsApp en Facebook. Daarnaast verbeteren ze de kwaliteit van valse e-mails waarmee ze geheime informatie ontfutselen. Over het algemeen slagen ze erin doelwitten steeds overtuigender aan te spreken, aldus Betaalvereniging Nederland.

Banken adviseren hun klanten om goed te letten op het adres van de afzender van berichten die van hen lijken te komen. Daarnaast is het belangrijk om nooit zomaar op linkjes in e-mails, sms’jes of andere tekstberichten te klikken. Banken zullen nooit op zo’n manier naar beveiligingscodes vragen.

De toename van phishing lijkt overigens niet alleen een Nederlands probleem. Zo steeg de schade door deze vorm van fraude bij Belgische banken van 2,5 miljoen euro in 2017 naar 8 miljoen euro in 2018.

Hoewel het aantal pinbetalingen vorig jaar steeg met ruim 12 procent, is de schade door fraude met betaalpassen met 33 procent gedaald naar bijna 5 miljoen euro. Voor mobiel bankieren is er vorig jaar wederom helemaal geen fraude gemeld.