Minder drukte op snelweg door thuiswerken

De drukte op de snelwegen is de afgelopen tijd weer afgenomen door de maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus en vooral de dringende oproep om thuis te werken. Met name de ochtend- en avondspits is minder druk, aldus cijfers van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Normaal zijn oktober en november juist de drukste maanden op de weg met files, maar uit de cijfers komt naar voren dat het autoverkeer op snelwegen op werkdagen 16 procent lager ligt dan in 2019. Er zijn geen structurele files op het moment. Tijdens de eerste coronagolf was dit overigens zelfs een daling van 50 procent.

De hoeveelheid autoverkeer in de grote steden ligt 21 procent lager dan voor het uitbreken van de coronacrisis. Daarnaast is het gebruik van openbaar vervoer met meer dan 60 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar omdat mensen het ov mijden vanwege corona en veel meer thuiswerken. In de eerste golf was dit nog een krimp van 87 procent.