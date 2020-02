‘Minder Chinese toeristen naar Nederland door coronavirus’

Het aantal Chinese toeristen dat dit jaar naar Nederland komt, valt waarschijnlijk een vijfde lager uit. Dat verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) dat de maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken op een rij zette.

Het NBTC gaat nu uit van 300.000 Chinese bezoekers, waar de brancheorganisatie eerder dacht 380.000 Chinezen in ons land te kunnen verwelkomen. Het Chinese verbod op pakketreizen en het schrappen van veel vliegreizen van en naar China hebben de meest directe gevolgen. Daarnaast zijn de Nederlandse diplomatieke posten en visacentra in China dicht.

De grootste impact van de neergang in het Chinese toerisme verwacht het NBTC in het eerste kwartaal. „Mocht de verspreiding van het coronavirus verder doorzetten, zal dit mogelijk ook impact hebben voor bezoekers vanuit andere landen. Daar is op dit moment geen sprake van”, weet Azië-directeur Eddie Yang, van de brancheorganisatie. Tijdens de SARS-uitbraak in 2003 was er vier maanden lang een flinke daling in het aantal Chinese toeristen te zien.

Chinese toeristen maken 2 procent uit van alle buitenlandse toeristen die langer dan een dag naar Nederland komen.