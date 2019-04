„Minder boetes voor kartelvorming in 2018”

Wereldwijd zijn vorig jaar minder boetes voor kartelvorming opgelegd dan in 2017 en 2016. Dat meldde het internationale advocatenkantoor Allen & Overy op basis van eigen onderzoek.

De Europese Commissie legde voor het tweede jaar op rij minder boetes op. In de Europese Unie werden in 2018 vier boetes opgelegd, met een totale waarde van 946,7 miljoen dollar, vergeleken met 2,2 miljard dollar in 2017 en 4,1 miljard dollar in 2016. Daarmee blijft de EU de regio waarin veruit de hoogste boetes worden opgelegd. De focus van de EU lag daarbij de afgelopen jaren vooral op de autosector.

In de Verenigde Staten ging het in 2018 om 186 miljoen dollar aan kartelboetes, tegen 108 miljoen dollar in 2017 en 387 miljoen dollar in 2016.

De afname kan volgens de onderzoekers samenhangen met de cyclische aard van kartelonderzoeken: een aantal langlopende en spraakmakende zaken is (bijna) afgerond. Toch is 2018 volgens de onderzoekers geen keerpunt: kartelregulering staat onverminderd hoog op de agenda van de mededingingsautoriteiten, aldus Allen & Overy.