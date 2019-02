Minder auto’s verkocht in januari

Het aantal verkochte nieuwe personenauto’s in de Europese Unie is in januari gedaald. In vrijwel alle landen daalde de vraag naar nieuwe auto’s becijferde de Europese branchevereniging ACEA.

In de eerste maand van 2019 werden een kleine 1,2 miljoen nieuwe auto’s verkocht. Dat is 4,6 procent minder dan in januari 2018. Van de vijf grootste markten kenden Spanje (min 8 procent) en Italië (min 7,5 procent) de grootste dalingen. In Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk reden tot 1,6 procent minder nieuwe personenauto’s de showroom uit. In Nederland daalden de autoverkopen in januari met 18,8 procent.

Volkswagen was nog altijd marktleider in Europa. Samen met dochtermerken als Audi, Seat en Skoda had het Duitse concern een marktaandeel van iets meer dan 24 procent. PSA Group - met merken als Peugeot, Citroën en Opel - staat tweede, gevolgd door Renault - met Dacia en Lada in de gelederen - op de derde plaats.