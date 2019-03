Minder auto’s verkocht in februari

De verkoop van nieuwe personenauto’s is in februari opnieuw gedaald. De afgelopen maand werden bijna 30.000 voertuigen op kenteken gezet, ongeveer 15 procent minder dan een jaar eerder. Dat maakten brancheverenigingen Bovag, RAI Vereniging en dataleverancier RDC bekend.

Het verschil is vooral het gevolg van de uitzonderlijk hoge verkoopcijfers in februari 2018. Toen lieten veel dealers auto’s op kenteken zetten omdat dit fiscaal relatief gunstiger was, aangezien de belastingen bij de jaarwisseling destijds niet waren gewijzigd. Dit jaar is dat wel het geval: de bijtelling voor duurdere elektrische auto’s is begin dit jaar verhoogd.

Ook speelt de invoering van strengere Europese testprocedures op 1 september mee. Veel autoverkopers legden in de aanloop naar die datum een voorraad auto’s aan die nog onder het oude regime konden worden verkocht.

Voor heel 2019 verwachten Bovag en RAI Vereniging 440.000 registraties van nieuwe personenauto’s. Dat waren er vorig jaar bijna 444.000.

Volkswagen was in februari wederom het populairste merk, gevolgd door Opel en Peugeot. Als wordt gekeken naar modellen, was de Ford Focus goed voor de meeste registraties.