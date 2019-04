Minder auto’s verkocht in Europa

Het aantal personenauto’s dat in de Europese Unie op kenteken is gezet, is ook in het eerste kwartaal gedaald. De autoverkopen laten al maanden een dalende lijn zien. Een belangrijke oorzaak daarvoor is de invoering van strengere emissietests vorig jaar september. In augustus zetten veel dealers en importeurs nog snel auto’s onder het oude regime op kenteken. Toen lieten de verkopen dan ook een piek zien. In de maanden erna liggen de verkopen mede daardoor juist lager.

In de eerste drie maanden van 2019 werden in de EU iets meer dan 4 miljoen auto’s geregistreerd, becijferde de Europese branchevereniging ACEA woensdag. Dat zijn er 3,3 procent minder dan een jaar eerder.

Van de vijf grootste markten liepen de autoverkopen het sterkste terug in Spanje en Italië, met dalingen van respectievelijk 6,9 procent en 6,5 procent. In Duitsland nam het aantal registraties met 0,5 procent af. Onlangs meldden Bovag en RAI Vereniging al dat de autoverkopen in Nederland met 14,4 procent afnamen in het eerste kwartaal.