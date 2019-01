Minder Audi’s verkocht in ‘uitdagend jaar’

Automerk Audi heeft vorig jaar minder auto’s verkocht dan een jaar eerder. In totaal zette de maker van luxe auto’s van het Volkswagen-concern ruim 1,8 miljoen auto’s af. Dat is 3,5 procent minder dan in 2017.

Vooral in Europa had Audi het moeilijk. Daar daalden de verkopen met 13,6 procent tot 743.600 voertuigen. In China verkochten de Duitsers juist 663.046 auto’s, een stijging van bijna 11 procent.

Topman Bram Schot sprak van een „uitdagend jaar”, maar de Nederlander herhaalde ook dat dit al verwacht was. Hij wees onder meer op de overgang naar de nieuwe WLTP-emissietest in Europa.

Audi liet verder weten hoge verwachtingen te hebben van de e-tron, zijn eerste elektrische auto. Daarvoor kreeg het merk al 16.000 reserveringen.