„Minder antibiotica schaadde boeren niet”

Het terugbrengen van het gebruik van antibiotica in de veehouderij heeft de concurrentiepositie van Nederlandse boeren niet geschaad. Dat concludeert Wageningen Economic Research na onderzoek op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De boeren gebruikten twee jaar geleden 63 procent minder antibiotica dan in 2009. De productie van vleeskuiken- en varkensbedrijven bleef in de tussenliggende periode op peil. Varkensboeren waren wel meer kwijt voor het produceren van slachtvarkens, maar de onderzoekers konden geen verband vinden met de vermindering van het antibioticagebruik.

In de vleeskuikensector worden steeds meer langzamer groeiende kuikens geproduceerd omdat consumenten dierenwelzijn belangrijk vinden. Bijkomend voordeel is dat deze kuikens minder antibiotica krijgen dan snelgroeiende vleeskuikens. De marge voor boeren is bij beide soorten kuikens gelijk.

Nederland begon in 1999 met het in de gaten houden van antibioticagebruik in de veeteelt. Sinds 2008 wordt actief ingezet op het terugdringen van het gebruik van antibiotica. Steeds meer bacteriën raken resistent voor antibiotica omdat die zoveel gebruikt worden.