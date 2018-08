Minder adverteerders geven meer uit aan tv

Het aantal bedrijven dat zendtijd voor tv-reclames heeft ingekocht is het afgelopen halfjaar iets gedaald. Grote adverteerders tastten wel dieper in de buidel waardoor de reclameopbrengsten voor televisieomroepen zijn gestegen, meldt brancheorganisatie Screenforce.

In totaal hebben 865 adverteerders een reclamespotje ingezet in het eerste halfjaar, 2 procent minder dan een jaar geleden. De omzet uit reclames op zenders en sites van tv-omroepen steeg het afgelopen halfjaar daarentegen 3 procent tot 392 miljoen euro.

Naar uitgaven gemeten was voedings- en levensmiddelenconcern Unilever de grootste adverteerder. Het bedrijf achter merken als Axe en Ola trok 64,8 miljoen euro uit voor advertentieruimte bij omroepen. Dat is bijna een derde meer dan een jaar geleden. Ook Procter & Gamble en Jumbo, respectievelijk de op één en twee na grootste adverteerders op Nederlandse, telden meer geld neer voor zendtijd.

Het leeuwendeel van de reclame-inkomsten voor televisieomroepen komt nog altijd op het conto van reclamespotjes. Online is volgens Screenforce ook als nieuwe vorm van reclame in opmars. Zogeheten influencers op social media, die in bijvoorbeeld vlogs de nieuwste producten aanprijzen, leveren mediabedrijven als Talpa en RTL steeds meer op.

Nieuw bronnen van reclame-inkomsten zijn ook nodig, want Nederlanders kijken steeds minder programma’s via hun tv-toestel. Gemiddeld kijken ’we’ 174 minuten per dag televisie, 6 minuten minder dan een jaar geleden.