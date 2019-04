Miljoeneninjectie voor DAF-fabriek België

Truckbouwer DAF steekt een slordige 200 miljoen euro in zijn fabriek in het Belgische Westerlo. De investering is volgens het bedrijf nodig om voorbereid te zijn op toekomstige productievolumes. Door de kapitaalinjectie wordt de productiecapaciteit met 45 procent verhoogd.

De DAF-fabriek in Westerlo opende in 1966 zijn deuren. De fabriek produceert onder meer cabines en assen van zware en middelzware trucks, die in Eindhoven en in Leyland in het Verenigd Koninkrijk van de band rollen. Bij de Belgische fabriek werken momenteel zo’n 2800 werknemers.