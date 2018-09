Miljoenenimpuls voor recyclingstart-up

De Limburgse recyclingstart-up Black Bear heeft bij een financieringsronde elf miljoen euro opgehaald. Het bedrijf heeft een methode ontwikkeld om op duurzame wijze een grondstof te winnen uit afgedankte banden die onder meer gebruikt kan worden als zwarte kleurstof.

ING is goed voor enkele miljoenen van het opgehaalde bedrag. De bank zegt vertrouwen te hebben in de verdere groei van Black Bear, ook buiten de Nederlandse landsgrenzen. De andere nieuwe aandeelhouders zijn twee investeringsfondsen uit Nederland en conglomeraat SCG uit Thailand.

Eerder ging Black Bear al in zee met AkzoNobel. Dat bedrijf gebruikt carbon black, de grondstof die door Black Bear wordt geproduceerd, voor zijn poedercoatings die roest moeten tegengaan op auto’s en bruggen. Carbon black kon tot voor kort alleen maar gewonnen worden uit aardolie. Black bear doet het naar eigen zeggen zonder uitstoot van CO2.

Het opgehaalde geld wordt gestoken in uitbreiding van de fabriek in Nederweert, die nu jaarlijks al een miljoen banden kan verwerken. Verder moeten er in samenwerking met lokale partners fabrieken in andere landen komen.