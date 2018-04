Miljoenenclaim tegen Philips om vervuiling VS

Er hangt Philips een miljoenenclaim boven het hoofd wegens jarenlange vervuiling bij een fabriek in de Verenigde Staten. Het lukte de Amerikaanse tak van het medisch technologiebedrijf niet om een rechtszaak over het lekken van de stof dioxaan in Long Island af te wenden.

Het middel dioxaan lekte uit een fabriek waar van 1953 tot 1989 elektronica werden vervaardigd en kwam in het grondwater terecht. Het lokale waterbedrijf eist 350 miljoen dollar (283 miljoen euro) schadevergoeding. Daarnaast zou Philips en het eveneens gedaagde bedrijf Long Island Industrial Group One een boete van 600 miljoen dollar moeten betalen.