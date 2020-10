Miljoenenboete voor voormalig topman meubelreus Steinhoff

Markus Jooste, de voormalig topman van meubelgigant Steinhoff, moet een boete van bijna 10 miljoen dollar betalen vanwege handel met voorkennis. Hij stuurde koersgevoelige informatie naar bekenden die daarop handelden.

De Zuid-Afrikaanse toezichthouder FSCA legde de boete op omdat Jooste in december 2017 een sms naar vier personen stuurde, waarin hij hen waarschuwde hun aandelen in het bedrijf te verkopen voordat er onregelmatigheden in de boekhouding werden gerapporteerd. Drie van de personen handelden naar dat advies. Zij hebben lagere boetes gekregen.

Steinhoff, na IKEA het grootste woonwarenhuis ter wereld, raakte enkele jaren terug in financieel zwaar weer toen de fraude aan het licht kwam. De beurswaarde van het bedrijf is daarna flink gekelderd en beleggers gingen voor miljarden het schip in.

Donderdag bereikte accountantskantoor Deloitte met beleggersorganisatie Europan Investors-VEB een schikking over de fraudezaak. Volgens de beleggersorganisatie is Deloitte nalatig geweest in het toezicht op de financiën van het meubelconcern. De jaarrekeningen zouden geen eerlijk beeld hebben gegeven van de werkelijke situatie bij Steinhoff.