Miljoenenboete voor Goldman in Hongkong om 1MDB-schandaal

De Aziatische tak van de Amerikaanse bank Goldman Sachs heeft een miljoenenboete opgelegd gekregen van de toezichthouder in Hongkong. Goldman Sachs moet 350 miljoen dollar betalen voor zijn rol in het schandaal rond het Maleisische staatsfonds 1MDB. De boete werd opgelegd omdat de bank steken heeft laten vallen op het gebied van onder meer toezicht, voldoen aan de regelgeving en antiwitwasmaatregelen.

Maleisië richtte 1MDB in 2009 op als investeringsfonds voor economische ontwikkeling. De voormalige premier van het land, Najib Razak, zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen. Goldman Sachs sloot vanwege zijn rol in dat schandaal al een schikking met Maleisië ter waarde van 3,9 miljard dollar. In de Verenigde Staten schikte de bank naar verluidt voor 2 miljard dollar met Justitie.

Ook in Singapore wacht Goldman Sachs mogelijk nog een boete. De autoriteiten daar buigen zich nog over de zaak.