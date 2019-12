Miljoenenboete voor bedrijf om wissen appjes

Een bedrijf moet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete van ruim 1,8 miljoen euro betalen, omdat medewerkers chats in WhatsApp hebben verwijderd of verlaten. Dit gebeurde op het moment dat de marktwaakhond een inval bij de onderneming deed in een onderzoek naar concurrentievervalsing. De berichtjes bevatten mogelijk relevante informatie.

Het is bij een inval verboden bewijsmateriaal te vernietigen, achter te houden of op andere manieren uit het zicht van autoriteiten te houden. De ACM maakt dat bij een onaangekondigd bezoek altijd duidelijk. De toezichthouder neemt het daarom hoog op dat medewerkers toch appjes verwijderden.

De ACM wil de naam van het bedrijf niet bekendmaken. De bewuste onderneming heeft aangegeven dat het personeel wat betreft de WhatsApp-berichten onjuist heeft gehandeld. Omdat het bedrijf vervolgens goed meewerkte, is de boete uiteindelijk met een vijfde verlaagd.