Miljoenenboete voor bank Marcel Boekhoorn

De Maltese Novum Bank, eigendom van zakenman Marcel Boekhoorn, heeft een boete van 1,75 miljoen euro gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De bank bood zogenoemde flitskredieten aan zonder daar een vergunning voor te hebben. Novum Bank ontkent iets verkeerds gedaan te hebben en gaat in beroep tegen het besluit.

Het gaat om praktijken tussen september 2013 en juni 2016 onder de merknaam Cashper. In die tijd verleende het bedrijf 140.000 kortlopende leningen, vaak tegen hoge kosten. De klanten moesten bovenop de wettelijk toegestane 14 procent rente vaak ook een kwart van het geleende bedrag als kosten betalen. Zo moest een klant die 200 euro leende voor dertig dagen in totaal 252,15 euro afrekenen.

De AFM geeft aan dat de overtreding „bovengemiddeld ernstig en verwijtbaar” was en dat de boete daarom fors uitvalt. Het is overigens niet de maximale boete die in dit geval opgelegd kon worden.

Boekhoorn is via zijn investeringsvehikel Ramphastos meerderheidsaandeelhouder van Novum Bank. De miljardair is in Nederland tevens eigenaar van Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Eerder dit jaar lijfde hij ook winkelketen HEMA in.

Novum Bank, dat een Maltese bankvergunning heeft, bood de Nederlandse kredieten aan vanuit een bijkantoor in Berkel en Rodenrijs. Dit bijkantoor was echter niet bij de Maltese toezichthouder aangemeld, waardoor het zich aan het toezicht van de AFM onttrok. Nadat de toezichthouder bij de bank aan de bel had getrokken, stopte die direct met kredietverstrekking in Nederland.

Ramphastos heeft kennisgenomen van het boetebesluit, maar wil niet inhoudelijk reageren. „Ramphastos Investments is niet verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van Novum Bank en verwijst voor vragen over deze kwestie naar de directie van Novum Bank”, aldus een woordvoerder.