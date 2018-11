Miljoenenafschrijving BAM op grondposities

Bouwbedrijf BAM schrijft 23 miljoen euro af op buitenstedelijke vastgoedpostities. Volgens het bedrijf gaat het om een afwaardering op gronden die grenzen aan een groot windmolenpark. De waarde van deze gronden is teruggebracht tot de waarde van landbouwgrond, zo meldde het bedrijf in een handelsupdate over de eerste negen maanden van het jaar.

BAM sloot de voorbije maanden af met een hogere omzet, een hoger gecorrigeerd resultaat voor belastingen en een vollere orderportefeuille. Topman Rob van Wingerden benadrukte donderdag met name de sterke prestaties bij met name de divisie Bouw en Vastgoed. Daarbij profiteert het bedrijf volgens hem van zijn „leidende positie” op de Nederlandse woningmarkt. Bij Infra was sprake van een break-even resultaat.

De omzet van BAM over de eerste negen maanden steeg van krap 4,7 miljard euro vorig jaar naar ruim 5 miljard euro dit jaar. Het aangepaste resultaat voor belastingen bedroeg 93,6 miljoen. Dat bedrag is exclusief herstructureringslasten, bijzondere waardeverminderingen en pensioenbaten. Eerder meldde BAM nog een aanzienlijke tegenvaller met betrekking tot het sluizenproject in IJmuiden.

BAM meldde verder dat er nog voor 11,9 miljard euro aan werk op de plank ligt. Dat was na het derde kwartaal vorig jaar 1,1 miljard euro minder. BAM blijft naar eigen zeggen selectief met aanbestedingen voor grote projecten. Het bedrijf voert gesprekken met partijen in de publieke sector over hoe de balans tussen risico’s, beloningen en contractvoorwaarden kan worden verbeterd.

De verwachting voor heel 2018 hield BAM in stand. De bouwer rekent nog altijd op een gecorrigeerd resultaat voor belastingen van rond de 2 procent.