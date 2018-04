Miljoenen voor whiskytoerisme Schotland

Het Britse drankenconcern Diageo steekt grof geld in het aanjagen van het whiskytoerisme in Schotland. Het concern heeft daar de komende drie jaar 150 miljoen pond voor over, omgerekend zo’n 174 miljoen euro.

Een deel van het geld wordt gebruikt voor een nieuw „state-of-the-art” bezoekerscentrum in Edinburgh gespitst op whisky-merk Johnnie Walker. Daar moet het verhaal achter één van ’s werelds bekendste whiskymerken worden verteld. Daarnaast steekt Diageo geld in een dozijn destilleerderijen verdeeld over het land, om bezoekers te paaien. De nadruk ligt daarbij op het ambacht whisky maken.

De investeringen moeten bij elkaar opgeteld zorgen voor een verder impuls voor het toerisme in Schotland, dat overigens duidelijk in de lift zit. Het drankenconcern werkt samen met Schotse toeristenbureaus.

Diageo kan overigens putten uit de ervaringen met het Guinness Storehouse in Dublin. De attractie rond het donkere bier behoort volgens het drankenconcern tot de populairste van Ierland.