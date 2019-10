Miljoenen voor vrouwelijke durfondernemers

Vrouwelijke ondernemers met groeiambities kunnen aankloppen bij een nieuw fonds voor durfinvesteringen. Het Borski Fonds, vernoemd naar een van de eerste Nederlandse vrouwelijke investeerders Johanna Borski, heeft daarvoor 21 miljoen euro opgehaald. Het fonds voorziet volgens de oprichters in een behoefte omdat vrouwelijke ondernemers nu nog vaak misgrijpen bij het zoeken naar investeerders.

Het merendeel van het geld komt van de drie Nederlandse grootbanken. ABN AMRO, ING en Rabobank hebben ieder 5 miljoen euro toegezegd. Daarnaast investeren ook Van Lanschot, fondsen die opereren namens een familie en een groot aantal particuliere investeerders.

Volgens directeur Simone Brummelhuis zijn durfinvesteerders nu meestal mannen. Vaak hebben die volgens haar de neiging te investeren in „gelijkgestemden”. Daardoor vallen veel vrouwen buiten de boot, zo erkent ook ABN AMRO. Slechts een paar procent van het beschikbare kapitaal voor start-ups gaat naar vrouwelijke ondernemers. Dat is een gemiste kans want vrouwen genereren twee keer zo veel rendement als mannen, is de ervaring van ING.

Het fonds verwacht vijftien tot twintig bedrijven aan financiering te helpen in de komende vijf jaar. Volgens het Borski Fonds liggen er overal kansen voor vrouwelijke ondernemers, van bedrijven die personeelszaken regelen tot nieuwe sectoren als ‘femtech’, waar producten als digitale anticonceptie en draagbare borstkolven onder vallen.