Miljoenen voor nieuwe Zeeuwse vakantieparken

De komende tijd worden de nodige euro’s gestoken in de ontwikkeling van een tweetal vakantieparken in Zeeland. Het gaat om het toekomstige vakantiepark Visserskreek in Wolphaartsdijk en om Camping Duinrand in Burgh-Haamstede. Op de locaties moeten op termijn bijna vijfhonderd vakantiewoningen verrijzen. De totale investering wordt geraamd op 140 miljoen euro, zo meldde projectontwikkelaar en investeerder Leisure2B.

Visserskreek krijgt op termijn 280 bungalows. De bouw begint naar verwachting begin 2020. Leisure2B sloot onlangs een overeenkomst met Roompot Vakanties over de verhuur en exploitatie van het park.

Op Camping Duinrand gaat het om tweehonderd recreatiewoningen, waar Roompot-dochter Largo Resorts het beheer op zich zal nemen. Largo is wat meer actief in het hogere recreatiesegment. Roompot en Leisure2B hebben de intentie uitgesproken op termijn meer projecten samen op te pakken.