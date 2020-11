Miljoenen voor groei Eindhovense bezorgspecialist Sendcloud

De Eindhovense scale-up Sendcloud heeft in een nieuwe investeringsronde 12,6 miljoen euro binnengehaald. Het geld gebruikt de aanbieder van alles-in-een verzendoplossing voor webshops voor verdere internationale groei en ontwikkeling van het platform. Een scale-up is een bedrijf met een gemiddeld jaarlijks rendement van ten minste 20% in de laatste drie jaar met ten minste tien werknemers in het begin van die periode.

Sendcloud werd in 2012 opgericht. Het bedrijf heeft als doel het verzendproces voor webshops te vereenvoudigen. Via de Sendcloud-oplossing worden naar eigen zeggen orders sneller verwerkt en verzendkosten gereduceerd. Het bedrijf dat al in acht landen actief is heeft inmiddels zo’n 15.000 klanten.

De kapitaalinjectie wordt onder meer gebruikt om 200 nieuwe medewerkers te werven. Het afgelopen jaar groeide het verzendplatform al van 120 naar 260 medewerkers. De groei werd afgelopen jaar aangejaagd door de toename van de e-commerce en door de uitbreiding naar het Verenigd Koninkrijk.

Sendcloud wist onder meer AXA Venture Partners aan zich te binden als investeerder. Verder wist het bedrijf BOM Brabant Ventures en Bonsai Partners als investeerders te strikken. Ook kreeg het bedrijf een lening van de Rabobank.