Miljoenen uit Brussel voor toekomstbestendig drinkwater

De Europese Investeringsbank (EIB) verstrekt Evides een lening van 190 miljoen euro om het waterdistributienetwerk van het waterbedrijf toekomstbestendig te maken. Met de investering moet de levering van drinkwater ook bij klimaatverandering worden verzekerd, zoals bij langdurige droogte.

Evides levert onder meer drinkwater in het zuiden van Zuid-Holland en de provincie Zeeland aan 2,5 miljoen mensen. Het water komt voor 80 procent uit de Maas, 16 procent uit grondwater en 4 procent uit duinwater. Op basis van omzet is Evides het op één na grootste waterbedrijf van Nederland.

Het is de tweede keer dat de EIB geld leent aan Evides. Tussen 2014 en 2018 ging het om een bedrag van 175 miljoen euro.

De Europese Investeringsbank verstrekt namens de Europese Unie langlopende leningen voor investeringen die bijdragen aan EU-beleidsdoelstellingen. Dat zijn bijvoorbeeld duurzame groei en banencreatie. De bank is in handen van de lidstaten en Nederland bezit iets meer dan 5 procent van de aandelen. De EIB heeft het afgelopen jaar bijna 2,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor projecten in Nederland.