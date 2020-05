‘Miljoenen minder smartphones verkocht tijdens coronacrisis’

De wereldwijde verkoop van smartphones is tijdens de coronacrisis historisch hard gedaald. Marktonderzoeker IDC schat dat in het eerste kwartaal van 2020 275 miljoen toestellen werden afgeleverd. Dat is volgens de onderzoekers een daling van 11 procent ten opzichte van diezelfde periode een jaar eerder. Onderzoeksbureau Strategy Analytics schat de afname nog hoger op 17 procent.

Volgens beide marktonderzoekers is de afname vooral te wijten aan de coronacrisis. Veel fabrieken in Azië zijn gesloten om het virus in te dammen en de wereldwijde vraag is gedaald door de lockdownmaatregelen die in tal van landen van kracht zijn.

Marktleider Samsung is in het eerste kwartaal hard geraakt. IDC berekende dat de Zuid-Koreaanse techgigant ruim 58 miljoen smartphones afleverde, circa 14 miljoen minder dan een jaar eerder. Het Chinese Huawei bracht ruim 48 miljoen toestellen aan de man, tien miljoen minder. De levering van iPhones door Apple bleef met 37 miljoen ongeveer gelijk.

IDC verwacht dat de vraag naar smartphones ook in de rest van het jaar afgeremd zal worden door de gevolgen van de coronapandemie. Op zijn vroegst kan pas in het vierde kwartaal weer groei ten opzichte van het vorige jaar behaald worden, schat het onderzoeksbureau.