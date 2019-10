’Miljoenen elektrische auto’s op komst’

Het aantal elektrische auto’s op de Nederlandse wegen neemt de komende jaren waarschijnlijk stormachtig toe. Kennis- en innovatiecentrum ElaadNL houdt rekening met misschien wel een vertienvoudiging van het aantal elektrische wagens tot 2035. Daarbij zullen dan wel grote regionale verschillen zijn, aldus de deskundigen.

Vorig jaar betrof ongeveer 5,6 procent van alle nieuw verkochte auto’s een elektrisch model. Dat zal over ruim tien jaar bijna 30 tot 58 procent zijn, is de verwachting. In het scenario met de sterkste groei rijden er 4 miljoen elektrische auto’s rond in 2035.

In zijn modellen heeft ElaadNL ook gekeken naar de verdeling van elektrische voertuigen over meer dan 13.000 buurten in Nederland. Daaruit komen grote regionale verschillen naar voren. Naar verwachting zullen buurten met duurdere huizen relatief sneller overgaan op elektrische auto’s. Daar is het autobezit per huishouden over het algemeen ook hoger en hebben veel woningen bovendien een eigen oprit, wat een privélaadpunt mogelijk maakt.

Het gaat om gegevens die erg handig zijn voor bijvoorbeeld netbeheerders en partijen die zich bezighouden met laadpalen. De vraag naar publieke laadinfrastructuur zal waarschijnlijk vooral hoog zijn in stedelijke buurten met relatief veel duurdere appartementen en kantoren waarbij men niet over een eigen parkeergelegenheid beschikt.