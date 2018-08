Miljoenen Duitsers opgelicht via nepwebshops

Nagemaakte webshops zijn in Duitsland een groot probleem. Meer dan 4 miljoen Duitsers zijn ooit de dupe geworden van nepwebwinkels.

Dat blijkt uit een onderzoek van een belangrijke consumentenorganisatie, die de studie maandagavond naar buiten bracht.

Nepshops zijn niet van echte te onderscheiden. Ze bieden bijvoorbeeld sportkleding, huishoudelijke artikelen of kleren aan. Maar ze zijn alleen gemaakt om mensen op te lichten. En het gevaar is dat de mensen achter zulke sites steeds professioneler worden. „Het is moeilijk om een nepshop te herkennen, omdat de kwaliteit met de jaren extreem toeneemt. Vroeger kon je ze herkennen aan typefouten, maar dat is niet meer zo. Ze zijn net zo opgebouwd als een normale webshop”, aldus een Duitse politiecommissaris. Er zouden ten minste 1 miljoen nagemaakte sites online zijn, „maar we gaan ervan uit dat dit slechts het topje van de ijsberg is”, aldus de consumentenorganisatie.

Ook in Nederland komen nepwebshops voor, maar de Autoriteit Consument en Markt weet niet hoe groot het probleem precies is. De waakhond roept mensen op om verkopers niet zomaar te vertrouwen en om alles goed te controleren.

Volgens de Consumentenbond is een op de vier Nederlandse sites onbetrouwbaar. „Wees dus alert. Kijk naar de domeinnaam, of die past bij wat er wordt aangeboden. Check ook het taalgebruik en de mogelijkheid tot contact.”