Miljoenen Amerikanen werkloos

Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten stijgt met grote sprongen. Het Amerikaanse ministerie van Arbeid meldde donderdag ruim 6,6 aanvragen. Dat is ruim een verdubbeling van het record van vorige week.

Toen klopten iets meer dan 3,3 miljoen Amerikanen voor het eerst aan bij de overheid. Dat betekende al een explosieve groei: de week daarvoor waren het er nog 282.000. Het vorige record wat betreft WW-aanvragen dateert uit 1982 toen 695.000 mensen een beroep op de overheid deden.

De groei komt door een ontslaggolf als gevolg van de coronapandemie in de VS. Veel werknemers van winkels en in horecagelegenheden zijn op straat komen te staan. Daarmee snijden ze in de kosten om het hoofd boven water te houden. Ook de toerismesector kende veel ontslagen.

De ontslaggolf is nog niet voorbij. Deze week maakte onder meer warenhuisketen Macy’s bekend het merendeel van zijn 130.000 personeelsleden tijdelijk naar huis te sturen.

Vliegtuigbouwer Boeing legt met ingang van deze vrijdag twee weken de productie stil in zijn fabriek in de staat Pennsylvania. Daar vervaardigt Boeing voornamelijk militaire helikopters. Werknemers die vanuit huis kunnen werken, blijven aan de gang. Personeel dat niet op afstand kan werken gaat tien dagen met betaald verlof. Op 20 april worden de werkzaamheden volgens Boeing weer hervat.

Vliegtuigbouwers hebben met een sterk krimpende markt te maken vanwege de coronapandemie, die de luchtvaartsector zwaar treft. Overheden over de hele wereld hebben reisrestricties ingesteld en luchtvaartmaatschappijen hebben hun schema’s opgeschort en hun toestellen geparkeerd.

Donderdag bood Boeing personeelsleden een vrijwillige vertrekregeling aan. De vliegtuigfabrikant hoopt op die manier snel kosten te kunnen besparen. Het bedrijf verwacht dat enkele duizenden van zijn 161.000 medewerkers daar gebruik van zullen maken, meldden ingewijden.

De keuze voor een vrijwillig vertrekplan is waarschijnlijk gemaakt omdat gedwongen ontslagen tot gevolg kunnen hebben dat Boeing geen aanspraak kan maken op staatssteun. De vliegtuigbouwer liet het Amerikaanse Congres eerder weten dat de industrie zo’n 60 miljard dollar (56 miljard euro) nodig zou hebben.

Facebook

Overigens is het niet allemaal kommer en kwel op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Techreus Facebook verwacht dit jaar nog zeker 10.000 nieuwe mensen in dienst te nemen en dan voornamelijk voor zijn product- en ontwikkelteams. Dat zei operationeel directeur Sheryl Sandberg vrijdag tegen CNBC. Sandberg werd gevraagd of Facebook vanwege de coronacrisis de belofte kon doen dat het zijn personeel zal behouden. Volgens de bestuurder zal Facebook meer personeel willen aannemen. „Die hebben we gewoon nodig”, benadrukte ze zonder te specificeren of het dan om flexibele of vaste krachten gaat.