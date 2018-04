Miljoen keer ingelogd via iDIN in jaar tijd

Identificatie- en inlogdienst van de banken iDIN is sinds het ruim een jaar geleden werd geïntroduceerd een miljoen keer gebruikt. Via iDIN kan worden ingelogd bij webwinkels, de Belastingdienst, verzekeringsmaatschappijen, hypotheek- en kredietverstrekkers of op andere sites door middel van bankgegevens.

iDIN is een soort iDEAL, maar dan voor het verifiëren van persoonsgegevens. Je logt in met de vertrouwde inlogmiddelen van je bank die vervolgens aan de betreffende organisatie bevestigt wie je bent. De banken kunnen dat omdat ze de identiteit van iedere klant altijd grondig moeten checken wanneer die een bankrekening opent. Deelnemende organisaties krijgen geen toegang tot financiële gegevens van bankklanten. Het is ook niet mogelijk om met de tool te betalen.

De groei van iDIN zal volgens eigenaar Currence, dat onder meer ook betaaldienst iDEAL bezit, naar verwachting verder versnellen. Dat komt omdat de banken iDIN nu ook in hun apps voor mobiel bankieren gaan ondersteunen.