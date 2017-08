Miljardenverlies probleembank Monte Paschi

De Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena is in het tweede kwartaal op een verlies uitgekomen van 3,1 miljard euro, vooral vanwege enorme afschrijvingen op leningen waarvan het twijfelachtig is of die ooit terugbetaald zullen worden.

Het is het vierde kwartaal op rij dat de noodlijdende bank rode cijfers schrijft. Een jaar eerder wist het financiële concern nog een winst te boeken van 209 miljoen euro. Naast de afschrijving van meer dan 4 miljard euro op slechte leningen had de vierde bank van Italië ook te kampen met kosten voor de lopende herstructurering. Daarbij gaan duizenden banen verloren en worden honderden kantoren gesloten.

Vorige maand schoot de Italiaanse overheid Monte dei Paschi nog te hulp met een noodinjectie van 5,4 miljard euro, na goedkeuring door de Europese Commissie.