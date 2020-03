‘Miljardensteun voor kleine Duitse ondernemers om crisis’

De Duitse regering is van plan wel 50 miljard euro uit te trekken voor hulp aan kleine en zelfstandige ondernemers om de coronacrisis te doorstaan. Dat meldde het Duitse persbureau DPA op basis van bronnen in Berlijn. Eerder had het blad Der Spiegel al melding gemaakt van het Duitse voornemen.

Dat geld zou moeten komen uit een solidariteitsfonds dat de Duitse regering spoedig gaat opzetten. Kleine en zelfstandige ondernemers kunnen direct subsidies of leningen ontvangen. Vanwege de uitbraak van het virus en de maatregelen om de ziekte in te dammen, zitten veel kleine en zelfstandige ondernemers nu zonder werk en inkomsten.

Het hulppakket maakt deel uit van een reeks maatregelen die Berlijn neemt tegen de crisis. De Duitse regering wil honderden miljarden uittrekken om de schadelijke economische gevolgen van de uitbraak te verzachten. De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz verklaarde eerder dat er geen limiet zit aan steunprogramma’s voor bedrijven. Ook wordt werktijdverkorting ingevoerd.