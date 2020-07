Miljardensteun van IMF aan Zuid-Afrika tegen coronacrisis

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geeft 4,3 miljard dollar noodleningen aan Zuid-Afrika om het land te helpen bij de bestrijding van de coronacrisis. Het is het grootste noodpakket van het IMF aan een land vanwege de virusuitbraak tot dusver en moet Zuid-Afrika helpen de schadelijke economische gevolgen van de pandemie tegen te gaan.

Zuid-Afrika telt meer dan 445.000 bevestigde besmettingen met het coronavirus en bijna 7000 doden door Covid-19. Daarmee is Zuid-Afrika het zwaarst getroffen land op het Afrikaanse continent. De Zuid-Afrikaanse economie zal dit jaar naar verwachting scherp krimpen door de lockdownmaatregelen, hoewel het land ook al voor de crisis in een recessie verkeerde. In april kondigde de overheid van Zuid-Afrika nog een omvangrijk steunpakket aan om de crisis het hoofd te bieden.