Miljardendeal Vodafone en Liberty Global

Vodafone heeft een miljardendeal gesloten met Liberty Global. Het Britse telecombedrijf neemt een groot deel van de Europese kabelactiviteiten van De Amerikanen over. De transactie heeft een waarde van 19 miljard euro. De twee voerden al enige tijd gesprekken over de deal.

Vodafone neemt onder meer de de Duitse kabelgroep Unitymedia over. Dat is de op één na grootste kabelaar van het land. Met de overname voert Vodafone de druk op marktleider Deutsche Telekom op. Het stelt Vodafone in staat om internet-, telefoon-, en internetdiensten gebundeld aan te bieden. Verder worden enkele onderdelen in Roemenië, Hongarije en Tsjechië ingelijfd.

Europese en Duitse toezichthouders zullen zich nog buigen over de deal. Eerder werd in het Verenigd Koninkrijk al eens een fusiepoging van Three en O2 op last van autoriteiten geblokkeerd. Ook in Duitsland gingen al geluiden op tegen een omvangrijke telecomdeal. Volgens Vodafone-topman Vittorio Colao komen dergelijke bezwaren alleen voort uit de bezorgdheid voor meer concurrentie.

Ondertussen gaan er ook geluiden op dat Vodafone het belang in de Nederlandse samenwerking VodafoneZiggo volledig wil overnemen. Nu nog is er sprake van een fifty-fifty verhouding. Ook de Britse activiteiten van de bedrijven zijn mogelijk onderwerp van gesprekken tussen de partijen.