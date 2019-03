Miljardendeal op Nederlandse woningmarkt

De Zweedse vastgoedbelegger Heimstaden neemt ruim 9500 Nederlandse huurwoningen over van zijn Britse branchegenoot Round Hill. Met de deal is 1,4 miljard euro gemoeid.

Naar eigen zeggen wordt Heimstaden hiermee de op twee na grootste particuliere eigenaar van onroerend goed in Nederland. De Zweden zijn hier nog niet zo lang actief. In oktober vorig jaar deden ze hun eerste Nederlandse acquisitie.

Heimstaden vindt de Nederlandse huurmarkt erg interessant. De Zweden wijzen in dat verband op het grote woningtekort en de mogelijkheid voor vastgoedbedrijven om de huur jaarlijks flink te verhogen. De nieuwe portefeuille bevat woningen verspreid over het hele land, waarbij de Randstad wel het sterkst vertegenwoordigd is. De deal kan naar verwachting op 1 mei worden afgerond.

Er gingen al langer geruchten dat er in Nederland een nieuwe megadeal met woningen in de maak was. Round Hill was na de financiële crisis een van de eerste buitenlandse investeerders die begon met het opbouwen van een grote woningportefeuille in Nederland. Nieuwkomers zijn vaak op zoek naar deals waarmee ze in een keer groot de markt op kunnen komen.