Miljardendeal in chipsector

De Amerikaanse toeleverancier aan de chipsector Applied Materials koopt zijn Japanse branchegenoot Kokusai Electric. Met de deal is 2,2 miljard dollar in contanten gemoeid.

Kokusai is momenteel nog in handen van investeerder KKR, die het voormalige onderdeel van conglomeraat Hitachi in 2017 verwierf. De deal kan naar verwachting binnen twaalf maanden worden afgerond.

Kenners verwachten dat toezichthouders de transactie scherp in de gaten zullen houden. Zo moet ook de Chinese waakhond een akkoord geven, en zal hij dat mogelijk niet doen vanwege het voortslepende handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten.

Het nieuws over de overname van Kokusai zorgt volgens een analist van NIBC meteen voor overnamekriebels in de sector. Kokusai is op een aantal vlakken een directe concurrent van het Nederlandse ASMI. Als de deal wordt goedgekeurd door de betrokken toezichthouders dan is het in de ogen van de martkvorser de vraag of ASMI op eigen houtje groot genoeg is om te overleven. Investeerders van ASMI reageerden verheugd. Zij houden rekening met een mogelijk lucratieve overname van het bedrijf.