Miljarden van Wereldbank voor klimaatstrijd

De Wereldbank investeert met partners de komende vijf jaar 200 miljard dollar in de strijd tegen klimaatverandering. Met dat geld moeten onder meer voorspellings- en waarschuwingssystemen worden opgetuigd in ontwikkelingslanden. Daarnaast moeten onder meer informatiediensten over het klimaat worden opgezet en slimme agrarische investeringen worden gedaan.

Van de 200 miljard dollar komt de helft van de Wereldbank. De andere helft wordt gezamenlijk opgebracht door Wereldbank-dochters International Finance Corporation en Multilateral Investment Guarantee Agency en andere investeerders.

„Klimaatverandering is een existentiële bedreiging voor de armste en kwetsbaarste mensen op aarde”, zegt Wereldbank-voorzitter Jim Yong Kim. „We dwingen onszelf ertoe om meer te doen en onze investeringen te versnellen en roepen de wereldgemeenschap op dat ook te doen.”