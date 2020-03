’Miljarden euro’s omzetverschuivingen in foodsector dit jaar’

De voedingssector in Nederland krijgt dit jaar volgens het FoodService Instituut Nederland (FSIN) met forse omzetverschuivingen te maken. Volgens een eerste berekening van het onafhankelijke kennisinstituut zakt de omzet door consumptie buitenshuis in 2020 met 2,5 miljard euro terwijl de omzet door thuisconsumptie met 1,8 miljard euro stijgt. Bij die berekening is alleen rekening gehouden met de verwachte effecten van de coronacrisis op korte termijn.

Volgens het FSIN zal de coronacrisis voor veel bedrijven in de foodsector die afhankelijk zijn van consumptie buitenshuis een „genadeklap” betekenen. „Een groot deel kan alleen overleven als de overheid en banken ondersteunend beleid gaan voeren.” Voor de klassieke horeca is een verlies van 1,7 miljard euro becijferd. Ook de cateringsector vangt naar verwachting een forse klap. De omzetstijging door de toegenomen thuisconsumptie komt vooral voor de rekening van supermarkten, die twee maanden lang recordomzetten zouden kunnen maken, verwacht het FSIN.

Het kennisinstituut houdt in de berekeningen rekening met een aantal aannames, waaronder dat de crisis drie maanden zal duren met een voorzichtig herstel erna. Ook houdt het FSIN rekening met 1 procent economische krimp en het uitblijven van een diepe crisis. Het FSIN houdt er ook rekening mee dat consumenten nog een tijd angstig blijven en dat meer mensen in eigen land op vakantie zullen gaan. Komende weken werkt het FSIN berekeningen uit op basis van alternatieve scenario’s: een recessie tot medio 2021 en een diepe crisis die een langere termijn aanhoudt.