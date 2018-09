„Miljardair voorspelt opsplitsing Google”

De kans is groot dat Google verplicht wordt opgesplitst vanwege zijn dominante marktpositie. Dat heeft miljardair John Malone, topman van kabelgigant Liberty Global, volgens The Sunday Telegraph gezegd op een besloten bijeenkomt in Dublin in juli. De Britse krant citeert uit een transcriptie van de toespraak van Malone.

Mededingingsautoriteiten zullen volgens Malone uiteindelijk een stokje steken voor de integratie van andere webdiensten in de zoekmachine van Google. Het bedrijf zou de algoritmes van de zoekmachine namelijk zodanig kunnen aanpassen dat concurrerende onlinediensten de pas wordt afgesneden, waarmee Google een te grote machtspositie krijgt.

De Europese Commissie legde Google-moeder Alphabet dit jaar een boete van ruim 4,3 miljard euro op wegens oneerlijke concurrentie via het besturingssysteem Android. Vorig jaar kreeg bedrijf al een Europese boete van 2,4 miljard euro wegens misbruik van zijn zoekmachine bij onlinewinkelen via Google Shopping.