„Miljardair aast op National Enquirer”

De Amerikaanse miljardair Ronald Burkle voert gesprekken over een overname van roddelblad National Enquirer. Dat meldde The New York Times op basis van bronnen.

Eerder werd bekend dat de uitgever van National Enquirer het blad in de etalage zet. Het bedrijf American Media Inc. (AMI) wil met een verkoop zijn schuldenlast verlichten. Ook van de bladen Globe en National Examiner wil de onderneming af.

Burkle zou nu in vergevorderde gesprekken zijn over een overname. Hij is een miljardair uit Californië, gespecialiseerd in het opkopen van slechtlopende bedrijven om deze op te knappen en vervolgens met winst door te verkopen. Burkle is donateur van de Democraten en zou nauwe banden hebben met voormalig president Bill Clinton.